Аэропорт Краснодара скорректировал расписание из-за тумана

На запасной аэродром в Сочи ушел рейс Красноярск - Краснодар

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Краснодара скорректировал из-за тумана время вылета и прибытия 15 рейсов, сообщается в Telegram-канале аэропорта. Один самолет ушел на запасной аэродром в Сочи.

Согласно информации онлайн-табло, изменено расписание на вылет восьми рейсов, в том числе в Шарм-эш-Шейх (Египет), Анталью и Стамбул (Турция), Москву и Екатеринбург. Задерживается прилет семи рейсов.

"В связи с ограничением видимости, вызванным туманом, внесены изменения в расписание аэропорта Краснодар. На запасной аэродром в Сочи ушел рейс авиакомпании "Аэрофлот" Красноярск - Краснодар", - говорится в сообщении.

20 декабря днем в Краснодаре наблюдается туман, возможен дождь, температура воздуха составляет плюс 6 градусов.