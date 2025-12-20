Россия выделила $2 млн на поставки продовольственной помощи в ЦАР

По словам посла РФ в Центрально-Африканской Республике Александра Бикантова, обычно в такое снабжение входят зерно, кукуруза и горох

БАНГИ /ЦАР/, 20 декабря. /ТАСС/. Россия поставит в Центрально-Африканскую Республику продовольственную помощь на $2 млн по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП), сообщил ТАСС посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.

"Мы уже сделали поставки по двусторонним каналам и по линии Всемирной продовольственной программы. Сейчас правительством России выделены деньги на поставки гуманитарной продовольственной помощи ЦАР именно по линии ВПП в объеме $2 млн", - сказал Бикантов.

Он добавил, что обычно такие поставки включают зерно, кукурузу, горох. Продовольствие будет закупаться в России.