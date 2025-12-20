Минсельхоз: бренд "Сделано в России" стал в КНР символом качества продукции

Представитель министерства в Китае Анастасия Пак отметила необходимость продолжать активную работу по продвижению отечественных продуктов питания на китайском рынке

ШАНХАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Бренд "Сделано в России" ассоциируется у китайских потребителей с высококачественной продовольственной продукцией. Об этом заявила представитель Минсельхоза России в КНР Анастасия Пак на церемонии открытия нового магазина российских товаров в Шанхае.

"Для китайских потребителей бренд "Сделано в России" уже стал символом высокого качества пищевой продукции, а также гарантией подлинного российского происхождения товаров", - сказала она. По ее словам, Минсельхоз России совместно с Российским экспортным центром прилагают все усилия, чтобы оправдать доверие китайских потребителей к российским товарам.

Пак отметила необходимость продолжать активную работу по продвижению отечественных продуктов питания на рынке КНР и развитию сети розничной торговли под брендом "Сделано в России". "Надеемся, что еще больше людей смогут по-настоящему оценить гастрономическую культуру России", - добавила она.

20 декабря в крупнейшем торговом центре Шанхая Global Harbor открылся магазин под брендом "Сделано в России". Он открыт региональным партнером Российского национального павильона - компанией Shanghai Pinyinong Electronic Commerce - при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа "ВЭБ.РФ"). Магазин стал третьим по счету в этом мегаполисе.

Первые две точки розничной торговли в Шанхае открылись в августе этого года. На полках можно найти кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, муку, молочную продукцию, товары для здорового питания, масложировые изделия, косметику и многое другое.

В Китае уже функционируют более 120 точек розничных продаж продукции под брендом "Сделано в России". Они включают как магазины, так и выделенные полки в торговых точках.