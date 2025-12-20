Росатом получил первую премию "Время молодых" в номинации "Друг молодых"

Награду представителю госкорпорации вручил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" удостоилась первой премии "Время молодых" в номинации "Друг молодых". Организатором национальной премии является Росмолодежь, передает корреспондент ТАСС.

Награду представителю Росатома вручил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия".

Как было отмечено, ГК "Росатом" организовала плодотворную работу с молодежью во множестве сфер науки, образования и креативных индустрий. "Яркий пример - научная экспедиция "Ледокол знаний", в которой 66 школьников из 21 страны провели уникальный научный эксперимент, познакомились с работой настоящего атомного ледокола и достигли Северного Полюса" , - объявил ведущий.

Росатом, как было сказано, стабильно создает реальные возможности для самореализации молодежи в регионах, поддерживая молодых предпринимателей через акселераторы и грантовые конкурсы. В этом году лучшие проекты получили поддержку на сумму более 5 млн рублей и были переданы на совместную реализацию с ГК "Росатом".

Второе место в этой номинации заняло ОАО "РЖД", на третьем - портновская мануфактура Shishkin, производитель бренда Putin team Russia.

Премия "Время молодых"- общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России.