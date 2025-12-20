В Архангельской области восстановили движение поездов после технеисправности

Там, где задержка составила более четырех часов, пассажиров обеспечивают питанием

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов в Архангельской области восстановили после задержки из-за технической неисправности на участке Северной железной дороги. Об этом сообщили в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Движение пассажирских поездов восстановлено", - сказано в сообщении.

Техническая неисправность возникла на участке Кеньга - Малька - Хомогорская из-за погодных условий. Это привело к многочасовым задержкам рейсов из Москвы, Онеги и Котласа в Архангельск, а также по направлению Северодвинск - Вологда. Кроме того, произошла задержка и других направлений. По данным СЖД, сотрудники проездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Там, где задержка составила более четырех часов, пассажиров обеспечивают питанием.