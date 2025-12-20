Лавров: доля рубля во взаимных расчетах России с Африкой выросла до 84%

Министр иностранных дел РФ предложил африканским партнерам присоединиться к российской финансовой международной платформе "А7"

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Между Россией и африканскими странами в рублях осуществляется около 84% расчетов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Для обеспечения стабильных торгово-экономических операций и защиты инвестиций считаем важным наладить устойчивые и надежные механизмы взаимных расчетов в национальных валютах. Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь - октябрь нынешнего, 2025, этот показатель вырос до 84%", - сказал Лавров.

Как указал министр, дополнительным подспорьем стало бы установление прямых связей между центральными банками РФ и африканских государств. "В прошлом году запущена первая российская финансовая международная платформа "А7", которая позволяет нашим предпринимателям осуществлять платежи по внешнеторговым контрактам в любой стране мира в любой валюте. К ней уже подключились Нигерия и Зимбабве, приглашаем последовать их примеру всех других наших африканских партнеров", - подчеркнул глава МИД РФ.