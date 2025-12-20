Лавров: Россия обсуждает сотрудничество в мирном атоме со странами Африки

Глава МИД РФ считает перспективным взаимодействие с другими странами континента в высокотехнологичных сферах

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает хорошим примером сотрудничества России и Африки в энергетике строительство АЭС в Египте. Он считает перспективным взаимодействие с другими странами континента в высокотехнологичных сферах, в том числе по созданию атомных станций малой мощности.

"Одним из ключевых направлений нашего сотрудничества является энергетика", - констатировал Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка. Он считает, что "в качестве успешного примера можно привести возведение в Египте крупнейшей на африканском континенте атомной электростанции Эд-Дабаа". "Обсуждается сотрудничество в сфере мирного атома с другими африканскими коллегами. 13 таких соглашений было подписано корпорацией "Росатом", - отметил руководитель МИД РФ.

"Наша страна также обладает всеми необходимыми компетенциями для реализации под ключ проектов атомных электростанций малой мощности", - подчеркнул министр. Он добавил, что "в России обучение в сфере ядерных технологий проходит порядка 400 студентов из 23 африканских стран".

Лавров обратил внимание на то, что РФ "активно участвует в создании и модернизации инфраструктурных и промышленных объектов энергетики". Глава МИД РФ указал, что "Россия располагает уникальным опытом в самых разных сегментах топливно-энергетического цикла от атомных технологий, гидроэнергетики до нефтегазовой отрасли и возобновляемых источников энергии", а наработки отечественных специалистов "охватывают полный цикл - проектирование, строительство, техническое обслуживание и долгосрочную эксплуатацию".

"Подлинный экономический суверенитет невозможен без инновационных решений и соответствующего кадрового сопровождения. Мы готовы предложить партнерам передовые разработки в машиностроении, электроэнергетике, геологоразведке, фармацевтике, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии для освоения космоса", - заверил Лавров.

О первой АЭС в Египте

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте. Ее возводит Росатом в городе Эд-Дабаа (провинция Матрух) на побережье Средиземного моря. АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 мегаватт, оснащенных водо-водяными реакторами российского класса ВВЭР-1200 поколения III+, которые являются новейшими технологиями и уже имеют успешно работающие опорные станции. АЭС "Эд-Дабаа" строится в рамках комплекса контрактов, вступивших в силу 11 декабря 2017 года. 19 ноября реактор первого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" был установлен.

Российская сторона не только построит АЭС, но и будет поставлять ядерное топливо на протяжении всего срока ее эксплуатации, а также оказывать помощь египетским партнерам в обучении персонала на этапе эксплуатации и технического обслуживания в течение первых 10 лет работы. Кроме того, российская сторона построит специальные хранилища и предоставит специальные контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.