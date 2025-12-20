Лавров отметил перспективы Африканской зоны свободной торговли
Редакция сайта ТАСС
12:24
КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Набирающая силу Африканская континентальная зона свободной торговли в будущем призвана стать общеконтинентальным рынком с совокупным внутренним валовым продуктом более $3 трлн. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.
"Широкие перспективы открывает набирающая силу Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем призвана стать общеконтинентальным рынком с совокупным внутренним валовым продуктом более $3 трлн", - отметил Лавров.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря.