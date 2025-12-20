Лавров отметил перспективы Африканской зоны свободной торговли

В будущем она призвана стать общеконтинентальным рынком с совокупным внутренним валовым продуктом более $3 трлн, подчеркнул глава МИД РФ

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Набирающая силу Африканская континентальная зона свободной торговли в будущем призвана стать общеконтинентальным рынком с совокупным внутренним валовым продуктом более $3 трлн. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Широкие перспективы открывает набирающая силу Африканская континентальная зона свободной торговли, которая в будущем призвана стать общеконтинентальным рынком с совокупным внутренним валовым продуктом более $3 трлн", - отметил Лавров.

Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит в Каире 19-20 декабря.