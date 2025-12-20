Сбер: почти треть российских инвесторов верят в рост фондового рынка в 2026 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти треть инвесторов верит в рост фондового рынка на протяжении 2026 года. Такие данные приводит пресс-служба Сбера по итогам опроса свыше 1 тыс. клиентов сервиса "СберИнвестиции", проведенного как в Telegram-канале сервиса, так и в закрытом Telegram-канале брокера.

"В следующий год большинство инвесторов смотрят с оптимизмом: 33% респондентов ждут роста рынка и считают, что год будет позитивным, 12% думают, что год будет стабильным, без резких движений, еще четверть уверены, что рынок ждет повышенная волатильность, 30% не берутся прогнозировать будущее, а снижения рынка ожидают только 3% инвесторов", - отмечается в сообщении пресс-службы. В частности, в следующем году 31% опрошенных инвесторов намерены держать бумаги, допуская лишь минимальные изменения. "20% пока не определились и хотят выработать более четкий план, 17% собираются снизить риски с помощью консервативных инструментов, а 12% - увеличить долю акций и инструментов с высоким риском", - продолжили в пресс-службе, отметив, что 14% респондентов планируют регулярно пересматривать свой портфель, исходя из конъюнктуры рынка.

Что же касается планов, которые ставят перед собой инвесторы, то 43% из них в будущем году рассчитывают получить доходность 10-20%, 12% - рассчитывают на результат выше 20% при повышенном риске, 7% респондентов устроит доходность до 10%, а 5% планируют просто сохранить капитал. "Интересно, что для 31% инвесторов конкретные цифры не столь важны, главное - следовать долгосрочной траектории и намеченному плану", - подчеркнули в пресс-службе.

Руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова пояснила, что у инвесторов спросили также их рекомендации друг для друга. "Большинство клиентов считают, что успех инвестора напрямую зависит от регулярности вложений, понятной цели, четкой стратегии и спокойствия, особенно в моменты рыночных колебаний", - рассказала Кубезова. При этом главным аспектом она назвала уверенность инвесторов в том, что "начать свой путь в инвестициях никогда не поздно, причем для этого не нужно искать лучший момент". Однако, заметила она, "успешный старт невозможен без обучения".

Итоги года

Говоря об итогах уходящего года, каждый второй опрошенный инвестор высоко оценил свой результат. "Половина респондентов считают нынешний год успешным для себя, еще четверть характеризуют его как нейтральный, а неудачным он оказался для 18% опрошенных", - проинформировали в пресс-службе. Здесь подчеркнули, что инвесторы "внимательно относились к управлению своим портфелем". "30% уделяли инвестициям больше часа каждый день, 42% - до одного часа несколько раз в неделю, а 16% - до получаса 1-2 раза в неделю, 12% проверяли портфель всего раз в месяц", - заключили в пресс-службе.