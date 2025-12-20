Россияне обращаются в посольство в Шри-Ланке из-за переносов рейсов Red Wings

Сотрудники российского дипломатического представительства выясняют детали происходящего

Редакция сайта ТАСС

© Tanya Keisha/ Shutterstock/ FOTODOM

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Российские туристы на Шри-Ланке массово обращаются в посольство РФ в Коломбо, так как не могут вылететь с острова из-за переносов рейсов авиакомпании Red Wings. Об этом российское дипломатическое представительство сообщило в своем Telegram-канале.

"Посольство подтверждает массовые обращения ростуристов, которые из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание в Шри-Ланке", - указано в сообщении.

"В этой связи просим россиян, направляющихся в островное государство данной авиакомпанией, учитывать фактор возможной задержки с обратным вылетом на родину", - отметили в посольстве.

За последние два дня Red Wings отменили или перенесли два рейса, которые должны были забрать российских туристов из Шри-Ланки.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, сотрудники дипломатического представительства выясняют детали происходящего.