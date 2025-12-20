Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов

Португальский премьер-министр Луиш Монтенегру в первый раз прибыл с визитом на Украину, заявил Владимир Зеленский

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Киев и Лиссабон подписали совместное заявление об установлении партнерства по производству морских дронов. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Сегодня есть совместное заявление Украины и Португалии об установлении партнерства по производству морских дронов. Подписали его вместе с премьер-министром Португалии [Луишем Монтенегру], который сегодня [находится] с первым визитом на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.