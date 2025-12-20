В Запорожской области приняли бюджет на 2026 год c расходами в 72,3 млрд рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Запорожской области приняло во втором, окончательном, чтении бездефицитный бюджет на 2026 год с запланированным общим уровнем доходов и расходов в 72,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. В 2025 году доходы и расходы бюджета Запорожской области, который также был бездефицитным, были установлены на уровне 68,7 млрд рублей.

Как отметил после заседания председатель заксобрания Виктор Емельяненко, бюджет Запорожской области сохранил социальную направленность. "Законодательное собрание приняло закон о бюджет Запорожской области на 2026 год и плановый период 27-28 годов. В 2026 году 72,3 млрд рублей уже сегодня запланированы на основные нашей отрасли: на медицину, образования, социальную защиту, на спорт, молодежь", - сказал он журналистам.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет области из бюджетной системы РФ составит 44,8 млрд рублей.

Депутаты также утвердили бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2026 год с общим объемом доходов и расходов в 10,1 млрд рублей.