Организаторы сняли российские вина с международного конкурса в Сан-Франциско

Они "пришли к выводу, что эти винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США", пишет газета San Francisco Chronicle

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Вино российского производства сняли с международного конкурса в США - The San Francisco International Wine Competition - из-за американских санкций. Об этом сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.

Организаторы "пришли к выводу, что эти винодельни не имеют права участвовать из-за санкций США", - приводит газета комментарий президента конкурса Аманды Блю.

Всего на участие в конкурсе поступило около 2 тыс. заявок, среди которых было 95 бутылок российского вина от 15 виноделен. Как отметила Блю, российское вино не оценивалось в ходе заседания судей. Она уточнила, что оплаченные вступительные взносы российским винодельням вернут.

Конкурс The San Francisco International Wine Competition проводится группой под названием Tasting Alliance, основанной в 1980 году. Производители алкоголя подают свою продукцию на участие в конкурсе, после чего судьи вслепую пробуют и оценивают вино, присуждая награды победителям.