В Белоруссии запретили ввоз нескольких видов БАДов российской компании

Они не соответствуют требованиям безопасности по содержанию биологически активных веществ

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии запретил ввоз и использование нескольких видов БАДов российского производителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, при осуществлении государственного санитарного надзора за обращением биологически активных добавок к пище были выявлены факты реализации продукции, не соответствующей требованиям безопасности по содержанию биологически активных веществ. "Производитель опасных изделий - ООО "Сапплемент Групп" (Россия)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В частности, министерство установило, что содержание бета-никотинамида мононуклеотида в суточной дозе биологически активной добавки к пище "NMN (Никотинамид мононуклеотид)" превышает верхний допустимый уровень потребления в 4 раза, а содержание кофеина в суточной дозе биологически активной добавки к пище "Caffeine (Кофеин)" превышает верхний допустимый уровень потребления в 1,3 раза. "В целях защиты жизни и здоровья населения постановлением заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача от 20 декабря 2025 года № 82 введен запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование вышеуказанной продукции", - проинформировали в Минздраве.