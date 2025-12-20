Хуснуллин назвал мораторий на штрафы для застройщиков вынужденной мерой

Благодаря нему ввод жилья в России сохранился почти на уровне 2024 года, заявил вице-премьер

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что мораторий на штрафы для застройщиков был введен вынужденно, однако благодаря нему ввод жилья в России сохранился почти на уровне 2024 года. Об этом он сообщил в видео-ролике, опубликованном в Telegram-канале.

"19% проектов сейчас сдвинули сроки больше, чем на 6 месяцев. Но это была вынужденная мера, чтобы в первую очередь защитить наших граждан. Потому что если бы мы пошли формально по закону, в течение 6 месяцев если дом не введен, то, соответственно, сейчас через эскроу-счета должно останавливаться финансирование, людям должны вернуть деньги, а банки должны достраивать те дома, которые они профинансировали", - сказал он.

При этом Хуснуллин отметил, что люди хотят получить назад не деньги, а свои квартиры. В связи с этим этот вопрос прорабатывался вручную, в том числе в регионах РФ принимались меры для обеспечения максимальной достройки жилья.

"Ввод жилья у нас на уровне почти прошлого года, это говорит о том, что мы правильно эту меру приняли", - отметил вице-премьер.

Ранее в ходе итогов года президент России Владимир Путин поручил правительству не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода жилья в эксплуатацию. До этого Хуснуллин заявлял, что отсрочки ввода жилья в России необходимо взять на контроль, чтобы минимизировать риски. Кроме того, ранее Минстрой также сообщал, что продление моратория на штрафы застройщикам в РФ не планируется, обсуждается продление других мер.