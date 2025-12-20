Лавров: Россия и страны Африки договорились, как увеличить товарооборот

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и государства Африки условились о проведении совместных проектов и создании условий по увеличению товарооборота, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Договорились о создании условий, дополнительных конкретных шагах по увеличению объемов взаимного товарооборота, реализации перспективных совместных инвестиционных проектов в сферах высоких технологий, во всех аспектах энергетики и в других областях, а также в культурно-гуманитарной, образовательной сферах", - сказал глава внешнеполитического ведомства по итогам участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

Он уточнил, что "все эти направления совместной практической работы подробно отражены в развернутом совместном заявлении, которое единогласно одобрено и будет служить важным ориентиром в дальнейшей работе".

"При этом особое внимание в торгово-экономической части, в части практического сотрудничества в этом документе уделено созданию финансовых, логистических, межбанковских цепочек, которые позволят защитить наше торгово-экономическое инвестиционное партнерство от незаконных односторонних санкций", - подчеркнул российский министр. "Практика таких санкций однозначно названа неприемлемой в нашем совместном документе", - добавил он.

Руководитель МИД РФ сообщил также, что были подробно рассмотрены "все аспекты российско-африканской повестки, проанализирован ход выполнения плана действий Формулы партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы". "Особое внимание мы уделили дальнейшим шагам по наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сфере. Это сотрудничество растет быстрыми темпами, и мы хотим эту тенденцию всячески закреплять", - заверил Лавров.