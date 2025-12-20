Москва и Каир отметили важность промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала

Глава МИД РФ Сергей Лавров, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава МИД республики Бадр Абдель Аты встретились на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава МИД республики Бадр Абдель Аты подчеркнули необходимость наращивания усилий по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Подчеркнута необходимость наращивания усилий по скорейшему созданию российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала", - указано в сообщении.

О проекте промзоны РФ

РФ и Египет подписали договор долгосрочного права пользования участком для российской промышленной зоны в мае. Земельный участок РПЗ общей площадью 50 га располагается в северо-восточной части экономической зоны Суэцкого канала в районе города Айн-Сохна. Он находится в 30 км от Суэца и в 120 км от Каира.

Экономическая зона Суэцкого канала объединяет шесть морских портов (20% мирового объема контейнерных перевозок и 10% морской торговли). Промышленная зона Айн-Сохна - одна из крупнейших в мире промышленных агломераций с прямым выходом к порту Айн-Сохна.