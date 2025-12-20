Forbes: Маск стал первым человеком с состоянием выше $700 млрд

За ним в списке идут сооснователь Google Ларри Пейдж, председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон и основатель Amazon Джефф Безос

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © Samuel Corum/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Миллиардер Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило $700 млрд. Об этом сообщил журнал Forbes.

Издание объяснило рост капитала миллиардера принятым в пятницу верховным судом штата Делавэр решением о восстановлении права предпринимателя на вознаграждение в виде опционов на акции возглавляемой им компании Tesla. В результате состояние предпринимателя увеличилось на $139 млрд и достигло $749 млрд.

Маск занимает первое место в рейтинге миллиардеров Forbes. За ним идут сооснователь Google Ларри Пейдж ($252,7 млрд), председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон ($242,8 млрд) и основатель Amazon Джефф Безос ($239,4 млрд).

Предыдущий рекорд также принадлежал Маску. 15 декабря он стал первым в истории человеком с состоянием в $600 млрд.