Пенья: MERCOSUR может отдать приоритет рынкам Азии при отказе ЕС от сделки

Есть много других стран, с которыми можно заключить эти же соглашения, отметил президент Парагвая

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 декабря. /ТАСС/. Страны Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) готовы рассмотреть новые возможности для экспорта в Центральную Азию, если Евросоюз продолжит затягивать подписание соглашения о свободной торговле. Об этом в ходе саммита объединения в Бразилии заявил парагвайский лидер Сантьяго Пенья.

"Мы не можем просто сидеть и ждать [решения] ЕС. Я считаю, что есть много других стран, с которыми мы можем заключить эти же соглашения, - сказал он. - Мы видим большие возможности в отношениях со странами Центральной Азии".

По словам главы государства, страны ЕС до сих пор не поняли, что соглашение о свободной торговле "больше нужно им самим", нежели южноамериканскому экономическому сообществу. "Мы словно в роли жениха, ожидающего невесту у алтаря", - отметил Пенья.

18 декабря Agence France-Presse сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила лидерам ЕС о переносе подписания соглашения о свободной торговле ЕС со странами "Меркосур". Подписание может состояться в январе 2026 года.

О сделке с MERCOSUR

6 декабря 2024 года стороны уже заключили торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Чтобы документ вступил в силу, его должны одобрить все государства объединения. Для блокирования соглашения необходим отказ четырех стран, представляющих не менее 35% населения ЕС. Против него выступает аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и ряда других стран.

"Меркосур" - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.