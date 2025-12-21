Посол РФ: Испания ежегодно теряет €2 млрд потенциальных доходов от туристов из РФ

Недружественные государства, стремясь нанести России "стратегическое поражение", бездумно политизируют все сферы взаимодействия с нашей страной, отметил Юрий Клименко

МАДРИД, 21 декабря. /ТАСС/. Испанская туристическая отрасль теряет каждый год около €2 млрд потенциальных доходов от российских туристов. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Мадриде Юрий Клименко.

"Мы сожалеем, что Испания присоединилась к дополнительным ограничениям, включая требование транзитных виз для россиян, - отметил он. - Что касается туризма, то решения ЕС по дальнейшему ужесточению визового режима в отношении росграждан, безусловно, приведут к еще большей "просадке" - до минимальных показателей - российского туризма в Испанию и будут иметь негативный экономический эффект для местного турсектора, пускай и ограниченный с учетом нынешней не столь значительной, как ранее, доли наших туристов в общем потоке". Дипломат уточнил, что, по приблизительным оценкам, "испанская туриндустрия по сравнению с "допандемийными" временами теперь ежегодно не досчитывается около €2 млрд потенциальных доходов от туристов из России".

При этом, добавил посол, вводимые существенные визовые ограничения не позволят в перспективе - в случае эвентуального возобновления прямого авиасообщения и в целом сотрудничества между странами - выйти на прежний высокий уровень туробменов. "Недружественные государства, стремясь нанести России "стратегическое поражение", бездумно политизируют все сферы взаимодействия с нашей страной, - указал Клименко. - В этих целях они планомерно разрушают налаженные гуманитарные связи между Россией и ЕС, включая попытки отменить отечественную культуру и препятствовать росгражданам при въезде в Шенгенскую зону".

По мнению главы диппредставительства, одна из причин "новых визовых препон" заключается в том, что в ходе гуманитарных контактов между россиянами и жителями Евросоюза становится явной вся ложь антироссийской пропаганды Запада. "Мы считаем неправомерным и дискриминационным ужесточение визовых правил в отношении российских граждан, полагаем, что частные интересы людей не должны ставиться в зависимость от межгосударственных разногласий, - добавил он. - Указанные решения, вызванные провалом антироссийских усилий ЕС, противоречат существовавшей ранее на протяжении множества лет между Россией и странами ЕС практике содействия гуманитарным, культурным, образовательным и деловым контактам".

Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств, отменивших пограничный контроль между собой. Для въезда требуется шенгенская виза, по которой можно перемещаться внутри всей зоны.

7 ноября Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз. Россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза. Действующие мультивизы пока остаются в силе.