Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России с ноября по декабрь

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ 36 товарных знаков в период с ноября по декабрь 2025 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди зарегистрированных товарных знаков - Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran. Заявки на регистрацию знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в июле - сентябре 2024 года из Южной Кореи. Большинство товарных знаков регистрируются по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, различные виды автомобилей и запчастей к ним.

Дата истечения действия товарных знаков - 10 лет с момента подачи заявки, следует из данных службы.

В ноябре 2025 года южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в РФ десять товарных знаков, среди которых, в том числе, Hyundai Solati, Atos и Porter. Они также действуют в России до 2034 года.

Южнокорейский концерн ранее владел автозаводом в Санкт-Петербурге, но остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас предприятие принадлежит российской компании "Арт-финанс".