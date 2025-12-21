Объем торговли Оренбургской области с Ираном вырос за год в 4,5 раза

Губернатор Евгений Солнцев отметил, что немаловажен и культурный обмен между регионами

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Оренбургской области и представители Ирана договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество и наращивать экспорт в эту страну в результате визита делегации во главе с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Казани Давудом Мирзахани. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

"Иран для Оренбургской области стратегически важный, один из наиболее перспективных внешнеторговых партнеров. Мы видим высокий спрос на продукцию нашего агропромышленного комплекса. 98,9% всего экспорта в Иран составляет как раз товары АПК. Значительная часть поставок - подсолнечное масло. В целом внешнеторговый оборот с Ираном за девять месяцев составил 3,6% от всего объема региональной внешней торговли. В сравнении с прошлым годом он вырос в 4,5 раза", - сказано в сообщении.

На встрече, по словам Солнцева, обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, расширения экспортных поставок, а также перспективы совместных инвестиционных проектов.

"Наша задача - не просто наращивать экспорт, но и переходить к более глубокому сотрудничеству: совместным проектам, локализации производств. Так, например, уже в работе проекты в сфере животноводства и минерально-сырьевого комплекса. Немаловажен и культурный обмен. Иранцам интересна история России и нашего приграничного региона. Договорились о проведении совместных выставок", - написал губернатор.