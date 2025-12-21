Кабмин направит более 870 млн рублей на предприятия энергетики и ЖКХ в СКФО

Средства выделят Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит свыше 870 млн рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Более 870 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Средства из резервного фонда правительства предназначены для софинансирования расходов трех регионов в рамках реализации таких программ", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что мероприятия также подразумевают под собой и консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Решение этой задачи обеспечивается с помощью созданных в каждом регионе единых операторов.

"Еще одно направление программ - привлечение в отрасль квалифицированных специалистов. Также эта работа подразумевает установление экономически обоснованных тарифов", - добавили в пресс-службе. Как правило, эти тарифы отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает субъектам компенсировать потребителям разницу в них.

Реализация пилотных программ устойчивого развития предприятий в трех регионах началась еще в 2022 году.