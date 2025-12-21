Песков: бремя на малый бизнес будет снижаться при обелении экономики

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия сейчас работает над обелением своей экономики, и по мере продвижения этого процесса бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет снижаться. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя изменения по налоговым патентам.

"Давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса: нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус. Этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики - неотъемлемая составная часть всей финансовой политики. И по мере обеления экономики как раз вот это бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться", - отметил он.

Песков также обратил внимание, что для МСП существует целый ряд электронных сервисов, которые помогают разобраться с налогами и позволяют не тратить средства на найм бухгалтеров. "Они могут воспользоваться [сервисами] и тем самым облегчить финансовую нагрузку", - добавил представитель Кремля.