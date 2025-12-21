Токаев: совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам года увеличится на 2%

Президент Казахстана сообщил, что за время работы объединения объем взаимных прямых инвестиций в нем превысил $20 млрд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Совокупный ВВП стран ЕАЭС по итогам года увеличится на 2%. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"По прогнозам, рост ВВП объединения в ближайшие два года приобретет устойчивый характер. За время функционирования Евразийского экономического союза объем взаимных прямых инвестиций в нашем объединении превысил $20 млрд", - подчеркнул Токаев.

"Несмотря на глобальные потрясения последних лет, нам удалось сохранить позитивную экономическую динамику", - добавил глава Казахстана. Он отметил, что в объединении обеспечен рост взаимной торговли, "успешно реализуются совместные инфраструктурные проекты, расширяется промышленная кооперация".