Жапаров: запуск общих рынков энергоресурсов в ЕАЭС даст импульс росту товарооборота

Президент Киргизии считает этот вопрос ключевым элементом энергетического сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Запуск общих рынков энергоресурсов ЕАЭС будет способствовать росту внутреннего товарооборота в союзе. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В частности, Жапаров отметил, что в центре внимания остается вопрос формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС как "ключевого элемента энергетического сотрудничества". "Мы ожидаем, что запуск общих рынков энергоресурсов союза даст импульс росту внутреннего товарооборота, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса", - сказал он.

Жапаров также подчеркнул, что создание общих энергетических рынков ЕАЭС - не просто очередной этап совместной работы в объединении, это "серьезный и важный этап, который формирует архитектуру будущей энергетической безопасности союза".

Он поблагодарил президентов России, Белоруссии и Казахстана Владимира Путина, Александра Лукашенко и Касым-Жомарт Токаева за поддержку в поставках нефтепродуктов в Киргизию. "Это стало важным примером солидарности и практического партнерства в рамках союза. Мы высоко ценим такое ответственное отношение и рассматриваем его как наглядное подтверждение взаимного доверия и готовности находить совместные решения даже в условиях объективных сложностей", - сказал киргизский лидер.