Токаев заявил о важности устранения барьеров во взаимной торговле стран ЕАЭС

Президент Казахстана также призывает страны объединения убрать ограничения на перемещение транспорта на внутренних границах государств - членов союза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Страны ЕАЭС должны приступить к устранению административных барьеров во взаимной торговле, а также ограничений на перемещение транспорта на внутренних границах ЕАЭС. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"Пора уже полностью искоренить практику создания административных барьеров во взаимной торговле. Нужно устранить искусственные ограничения при перемещении граждан. В прямом смысле слова - километровые очереди при перемещении транспорта на границах", - указал казахстанский лидер.

Также, по его словам, в торговле ЕАЭС недопустимо применение мер госконтроля для продавливания каких-либо решений. "Таможенное регулирование, меры государственного контроля, а речь идет о транспортном, санитарном, ветеринарном и фитосанитарном контролях, не должны использоваться как инструмент продавливания определенных решений внутри союза", - предупредил президент. "За период существования ЕАЭС принято значительное количество документов, направленных на обеспечение безбарьерной среды. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимные обязательства, своевременно устранять так называемые узкие места", - подчеркнул Токаев.