Путин назвал долю расчетов в нацвалютах внутри ЕАЭС

Президент РФ указал, что она составляет 93%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляет 93%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании ЕАЭС в расширенном составе.

"В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего валяния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%", - указал Путин.

Президент особо отметил, что объединением была реализована рассчитанная на пять лет стратегия Евразийской экономической интеграции. "Как результат, устранены многие торговые барьеры, гармонизированы и тарифное регулирование, и административные процедуры. Улучшена координация в сфере таможенного и налоговой политики. Запущен механизм поддержки кооперационных проектов", - отметил он.