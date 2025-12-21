Пашинян: ЕАЭС формирует ориентиры развития евразийской экономической интеграции

По словам премьера Армении, принципиально важно обеспечить четкое разграничение сфер, в которых сохраняется приоритет национальных компетенций и суверенных решений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © AP Photo/ Pamela Smith

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) формируют ориентиры дальнейшего развития евразийской экономической интеграции на основе достигнутых результатов. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое проходит в Санкт-Петербурге.

"В этом году мы подводим итоги реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, в рамках которых был накоплен значительный практический опыт взаимодействия. В этом контексте сегодня мы формируем ориентиры дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, опираясь на достигнутые результаты", - заявил глава правительства Армении.

Он отметил, что на этом этапе принципиально важно обеспечить четкое разграничение сфер, в которых сохраняется приоритет национальных компетенций и суверенных решений, что обеспечит устойчивость интеграционных процессов.

Государствами - членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.