Путин: соглашение ЕАЭС с Индонезией выведет из-под пошлин 95% товарооборота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Торговое соглашение ЕАЭС и Индонезии позволит установить режим свободной торговли в отношении 95% взаимного товарооборота азиатского государства с содружеством. Такие цифры привел президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"Оно установит режим свободной торговли в отношении выше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота", - анонсировал глава государства детали планирующегося к подписанию 21 декабря соглашения.

"Тем самым откроются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран "пятерки" с одной из крупнейших и динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира", - добавил Путин.