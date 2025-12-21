Путин: заключенные соглашения открыли ЕАЭС доступ к огромному рынку

По словам президента РФ, он насчитывает 730 млн потребителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Активное взаимодействие ЕАЭС со странами мира в плане заключения преференциальных торговых соглашений дало объединению доступ на рынок, совокупно насчитывающий 730 млн потребителей. Такую оценку привел президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"В целом общее экономическое пространство ЕАЭС, уже заключенные нами преференциальные соглашения, зона свободной торговли СНГ вместе охватывают огромный рынок - 730 млн потребителей", - указал Путин.