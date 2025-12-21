Путин поздравил Киргизию с 10-процентным ростом ВВП в 2025 году

Президент России отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС способствует экономическому росту стран - участниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова и всю его команду с более чем 10-процентным ростом ВВП в 2025 году.

Российский лидер обратил внимание, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза развивается весьма успешно и способствует экономическому росту стран-участниц, повышению доходов бизнеса, а главное - улучшению качества жизни и благосостояния людей.

"В текущем году наши экономики демонстрируют уверенную позитивную динамику, растет совокупный ВВП. И, конечно, чемпионом является Кыргызстан с заметным ростом - десять с лишним процентов валового внутреннего продукта. Это очень хороший показатель. Мы поздравляем президента Кыргызстана и всю его команду с этим результатом", - обратился Путин к коллегам.

Глава государства также отметил, что суммарный объем производства сельхозпродукции стран ЕАЭС вырос более чем на 2%, розничная торговля - на 3%, строительство - на 4,7%. "Доля неэнергетического экспорта из России в страны ЕАЭС в этом году выросла почти на 20%, до $32 млрд из совокупного товарооборота в $73 млрд за 10 месяцев", - резюмировал он.