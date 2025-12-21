Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита грузов через Азербайджан

Премьер Армении отметил, что происходящие благоприятные и конструктивные изменения создают новые возможности для всех стран большого региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Сергей Булкин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 21 декабря. /ТАСС/. Армянский премьер Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через азербайджанскую территорию, а также создание условий для начала двусторонней торговли.

"Позвольте отметить перспективы развития торгово-логистического сотрудничества на основе принципов взаимности, равноправия, а также суверенитета и национальных юрисдикций", - сказал премьер Армении в ходе заседания.

Пашинян отметил, что происходящие благоприятные и конструктивные изменения создают новые возможности для всех стран большого региона, способствуя укреплению экономической устойчивости и расширению региональных коммуникаций.

"В этой связи выражаю признательность президенту Азербайджанской Республики за решение о разблокировке транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также создание условий для начала двусторонней торговли. Это одно из первых важнейших достижений в рамках установления мира и стабильности в регионе", - сказал он.