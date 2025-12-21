Путин: ЕАЭС готовит соглашение с Узбекистаном об обмене информации о товарах

По словам президента РФ, это вполне естественный шаг, ведь все государства союза поддерживают с республикой тесные добрососедские отношения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Страны ЕАЭС намерены дать старт переговорам с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о перемещаемых через границу товарах и транспорте. О подготовке документа заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС.

"На рассмотрение Высшего совета вынесено решение о начале переговоров с Узбекистаном по соглашению об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы Евразийского союза", - анонсировал президент РФ.

Как отметил российский лидер, "это вполне естественный шаг, ведь все государства ЕАЭС поддерживают с узбекистанскими друзьями самые тесные добрососедские отношения и интенсивные торгово-экономические контакты".