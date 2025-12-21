Мирзиёев заявил о росте торгового оборота Узбекистана с ЕАЭС

За последние четыре года показатель увеличился почти вдвое, сообщил узбекский лидер

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за последние четыре года взаимодействия вырос почти вдвое. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

"За последние четыре года взаимодействия в качестве государства-наблюдателя внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС вырос почти вдвое. Особенно важно, что в структуре экономической связи растет доля продукции высокой добавленной стоимости, а расширение кооперационных проектов демонстрирует устойчивую динамику, это отражает реальный интерес наших партнеров к укреплению производственных цепочек", - сказал он.