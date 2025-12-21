Пашинян: достигнут консенсус по регулированию электронной торговли в ЕАЭС

Функционирование единого рынка услуг повышает качество и конкурентоспособность поставщиков, заявил премьер-министр Армении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли достигнут в 2025 году, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Функционирование единого рынка услуг повышает качество и конкурентоспособность поставщиков, упрощает процедуры и создает более благоприятные условия для ведения бизнеса", - сказал премьер Армении, отметив, что в последние годы значение сферы услуг в экономиках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стабильно растет, формируя значительную часть ВВП и занятости. Он указал, что развитие этого направления должно идти более динамично, поскольку оно напрямую влияет на экономический рост государств - членов ЕАЭС.

"Не менее значимым направлением является цифровизация. Сегодня устойчивое развитие невозможно без внедрения цифровых технологий, которые формируют прочную основу, в том числе и для электронной торговли. В этом году достигнут консенсус по ключевым вопросам регулирования электронной торговли. Согласованные решения создают основу для унифицированного, но при этом гибкого подхода, а ряд механизмов уже имплементируются, создавая предсказуемые условия для участников рынка", - сказал Пашинян.

По его мнению, в этом контексте ключевым практическим направлением интеграции в текущем году стало повышение прозрачности и прослеживаемости движения товаров. "Развитие систем маркировки в сочетании с необходимой цифровой интеграцией фискальных систем государств-членов способствует повышению эффективности налогового администрирования и снижению теневого оборота. Эти меры направлены на обеспечение добросовестной конкуренции и защиту внутреннего рынка ЕАЭС, при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес", - сказал армянский премьер.

Он также подчеркнул, что значительный мультипликативный эффект и вклад в экономику стран ЕАЭС оказывает сфера туризма, принятая сегодня Концепция развития туризма придаст новый импульс увеличению взаимного туристического потока.