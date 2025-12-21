Путин провел заседание Евразийского экономического союза

На мероприятии наметили ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка "пятерки"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел заседание Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина.

Мероприятие началось в узком, продолжилось в расширенном формате. Позже общение лидеров стран-участниц ЕАЭС продолжилось в неформальном режиме.

На заседании обсуждались актуальные вопросы деятельности союза, намечены ориентиры для дальнейшего углубления интеграционных процессов и развития единого рынка "пятерки".

Также планируется и подписание Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, которое, по словам российского лидера, позволит установить режим свободной торговли в отношении 95% взаимного товарооборота азиатского государства с содружеством.