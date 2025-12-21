Жапаров: в ЕАЭС удалось укрепить внутренний рынок

Внешние неблагоприятные условия никак не отразились на деятельности союза, отметил президент Киргизии

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Внешние неблагоприятные условия никак не отразились на деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором на этом фоне удалось укрепить внутренний рынок и обеспечить экономическую устойчивость. Об этом заявил в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Несмотря на сохраняющуюся внешнюю нестабильность, нам удалось обеспечить экономическую устойчивость союза, укрепить внутренний рынок, развить кооперационные связи", - сказал он.

В то же время, продолжил президент, несмотря на достигнутый прогресс, страны - участницы ЕАЭС продолжают сталкиваться с рядом трудностей, требующих "дополнительного внимания и согласованных действий". "Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли", - продолжил он.

По его мнению, создание таких условий является ключевым фактором устойчивого развития общего рынка и эффективного функционирования интеграционных механизмов ЕАЭС, а также необходимым условием для дальнейшего роста взаимной торговли и реализации ее потенциала. "Это показатель не только экономической активности, но и доверия, взаимной поддержки и наличия реального интереса между нашими странами", - убежден Жапаров.

Как она напомнил, Киргизии в этом году удалось сохранить положительную динамику в экономике и по итогам 11 месяцев 2025 года ВВП республики вырос на 10,2%. "За этими показателями стоит наша совместная работа. Тысячи предприятий, миллионы людей, которые верят в потенциал единого рынка ЕАЭС. Сегодня мы видим, как растет число кооперационных проектов, каждый из них - это шаг к созданию более сильной, устойчивой и конкурентоспособной экономики нашего региона", - уверен киргизский лидер.

Он также призвал страны ЕАЭС обратить особое внимание на вопросы продбезопасности и вопросы в сфере энергетики. "Продовольственная и энергетическая безопасность выходят на первый план, как взаимосвязанные элементы экономической стабильности наших государств. Обеспечение продовольственной безопасности - это не абстрактная цель, а прямая ответственность перед гражданами наших стран. Считаю важным и необходимым договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить наш агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства", - подчеркнул Жапаров.