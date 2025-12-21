В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения

Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации.

"Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Согласно действующему NOTAM аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 мск до 20:00 мск.