Глава ЕЭК: ЕАЭС расширяет возможности сотрудничества с третьими странами

Бакытжан Сагинтаев отметил, что эта работа приведет к торговым соглашениям с Китаем, Сербией, Ираном и Вьетнамом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) на системной и постоянной основе ведет работу по расширению возможностей сотрудничества с третьими странами. Об этом сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"Расширяется возможность нашего сотрудничества с третьими странами. Эта работа ведется на системной и постоянной основе и приведет к торговым соглашениям с Вьетнамом, Китаем, Сербией и Ираном", - сказал он.

При этом глава ЕЭК отметил, что в государствах - членах ЕАЭС проходят ратификацию соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией.

Сагинтаев также сообщил, что ведется работа по новым направлениям торгово-экономического сотрудничества. "По Индии процесс перешел в практическую плоскость - в конце ноября состоялся первый раунд переговоров. По Тунису завершается подготовка доклада совместной исследовательской группы. По Иордании работа продолжается, вопросы сотрудничества находятся в стадии обсуждения", - сказал глава ЕЭК.

Он подчеркнул, что наряду с этим комиссия работает по всем векторам - в фокусе внимания ЕЭК находится углубление торгово-экономического сотрудничества со странами глобального Юга, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Договор о создании ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Белоруссии и Казахстана. 10 октября 2014 года к договору присоединилась Армения, 23 декабря того же года - Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годах). 14 мая 2018 года статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии, 11 декабря 2020 года - Кубе и Узбекистану, 26 декабря 2024 года - Ирану. Руководящим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят президенты государств - членов объединения.

Постоянно действующий регулирующий орган - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Среди ее задач - обеспечение условий функционирования и развития объединения, а также разработка предложений по экономическим вопросам сотрудничества. С 1 февраля 2024 года председателем коллегии ЕЭК является бывший министр по экономике и финансовой политике комиссии Бакытжан Сагинтаев (Казахстан).