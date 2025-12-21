"Ъ": "Яндекс" ведет переговоры о продаже портала "Авто.ру"

Сумма сделки может достигнуть 25 млрд рублей, сообщило издание

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" ведет переговоры о продаже автомобильного портала "Авто.ру". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, крупный автомобильный портал "Авто.ру", принадлежащий "Яндексу", может сменить владельца. Среди претендентов на покупку отмечаются компании Сбер, Т-банк и "Авито". Сумма сделки может составлять от 20 млрд до 25 млрд рублей, отмечают источники.

"Переговоры ведутся с начала года, актив смотрят "буквально все", но решения пока нет", - пояснил газете один из источников.