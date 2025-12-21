В продаже в России появились белорусские планшеты

Цены на устройства линейки H-Tab стартуют от 15,7 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Белорусские планшеты официально поступили в продажу в России, сообщили ТАСС в "М.Видео". Это линейка H-Tab из четырех моделей, цены стартуют от 15,7 тыс. рублей.

В линейке - базовый H-Tab 1, улучшенный H-Tab 1+, флагманский H-Tab 1 Pro и H-Tab 1 Shield, обладающий усиленной конструкцией. Базовая модель поставляется в туманном/сером цвете, улучшенная и флагманская модели есть в бежевом, противоударный Shield имеет графитовый/черный цвет. У всех в комплекте заявлены блок питания и кабель.

Все, согласно их описанию, работают под управлением Android 15. Диагональ устройств составляет 10.95", кроме 10.1" у усиленной модели. Базовая модель весит 530 г, H-Tab 1+ и H-Tab 1 Pro - 570 г, H-Tab 1 Shield - 870 г. У всех устройств аккумуляторы на 8 000 мАч, но у Shield - на 15 600 мАч, заявлено, что батарея каждой модели обеспечивает работу на 20 часов.

Основная камера - на 13 МП у базовой модели, на 48 МП у улучшенной и флагмана, на 16 МП у Shield. Фронтальная - на 8, 8, 8 и 16 МП соответственно. Оперативная и встроенная память H-Tab 1 - 6 и 128 ГБ, H-Tab 1+ и Pro - 12 и 256 ГБ. Все обладают экраном с частотой обновления 90 Гц, защищенным закаленным стеклом. Доступен разъем для наушников, один слот для nano-SIM/micro-SIM, а также слот для карты памяти - у всех, кроме базовой модели (128 ГБ), это 256 ГБ максимум. Планшеты поддерживают NFC.

H-Tab 1 в "М.Видео" стоит 15 699 рублей, H-Tab 1+ - 17 599 рублей, H-Tab 1 Pro - 23 699 рублей, H-Tab 1 Shield - 33 899 рублей.

В мае "М.Видео" и белорусский холдинг "Горизонт" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Именно эта компания, как сообщало агентство БелТА в июле, запустила производство белорусских планшетов, линейку хотели выпустить к концу 2025 года. Еще в сентябре 2024 года президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в стране намерены создать и свой мобильный телефон с собственным ПО.