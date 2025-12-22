ЦБ Китая выпустил коллекционные деньги по случаю наступающего 2026 года

Серия включает одну банкноту и три монеты

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) начал выпуск памятных коллекционных денежных знаков, посвященных наступающему году лошади по восточному календарю. Об этом ЦБ сообщил на своей странице в WeChat.

Серия включает одну банкноту и три монеты - двухцветную из медного сплава, серебряную и золотую. Все они, как отмечается, являются законным платежным средством КНР.

В частности, на лицевой стороне купюры в 20 юаней изображены лошадь и герб КНР, а на обратной - дети с гонгами и барабанами на фоне монгольских юрт. Эмиссия этой банкноты, размер которой составляет 145 на 70 мм, достигает 100 млн экземпляров, из них 20 тыс. - для исторических архивов.

На круглой монете из медного сплава изображена лошадь с традиционными китайскими декоративными элементами. Ее диаметр - 27 мм, номинальная стоимость - 10 юаней, а тираж - 100 млн штук, в том числе 10 тыс. - архивные. Серебряная коллекционная монета (номинал 3 юаня) имеет ромбовидную форму (длина каждой стороны - 23 мм) и весит 8 граммов, круглая золотая (номинал - 10 юаней, чистота 99,9%) диаметром 10 мм - 1 грамм. На реверсе обеих изображен иероглиф "удача", а на первой также - мальчик с рыбой, символизирующей в Китае материальный достаток. На второй - мешочек для хранения денег.

Эмиссия серебряной и золотой монет составляет 1 млн и 150 тыс. штук соответственно.