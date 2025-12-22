На Камчатке рассказали о преимуществах создания единого преференциального режима

Как считает председатель правительства региона Юлия Морозова, это обеспечит рост инвестиций и упростит механизм поддержки инвесторов в связи с сокращением сроков предоставления земельных участков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Создание единого преференциального режима на всей территории Дальнего Востока и Арктики обеспечит рост инвестиций на Камчатке, так как фиксируется тенденция снижения в заключении новых соглашений об осуществлении деятельности резидентов ТОР и СПВ. Таким мнением с ТАСС поделилась председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин поручил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года. Этот механизм объединит действующие льготы ТОР и свободного порта Владивосток, сохранив условия для действующих инвесторов. Цель - развитие высокотехнологичных проектов.

"Мы рассчитываем, что создание единого преференциального режима обеспечит рост инвестиций и упростит механизм поддержки инвесторов в связи с сокращением сроков предоставления земельных участков, именно этого и хочет бизнес", - рассказала Морозова.

По ее словам, сейчас преференциальные режимы и налоговые льготы в Камчатском крае дают комплексный эффект, такой как стимулирование инвестиций и создание новых предприятий, повышение продовольственной самостоятельности Камчатского края, создание и сохранение рабочих мест, а также повышение привлекательности жизни в регионе. При этом за последние годы прослеживается тенденция снижения в заключении новых соглашений об осуществлении деятельности резидентов ТОР и СПВ, однако в части объема капитальных вложений выявлена положительная динамика.

"За десять лет своего существования преференциальные режимы доказали свою эффективность, потребность бизнес-сообществ в изменении этих режимов не обозначалась. Вместе с тем, в условиях динамически изменяющейся экономической ситуации в стране и необходимости непрерывного привлечения новых инвесторов требуется постоянное совершенствование данной системы", - отметила председатель правительства Камчатского края.