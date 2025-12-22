ОП: за подарочный сертификат с истекшим сроком можно вернуть деньги

Если в течение срока действия сертификата товар не был передан, компания может вернуть уплаченные за сертификат средства, отметил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Подарочные сертификаты, срок активации которых истек, можно обменять на деньги и чек для этого не требуется. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Получая в подарок подарочный сертификат не многие знают, что его можно вернуть и получить за него денежные средства, даже если срок действия подарочного сертификата истек. И наличие чека о покупке при этом иметь не обязательно", - сказал Машаров ТАСС.

Он пояснил, что подарочный сертификат не является товаром, а дает право предъявителю приобрести товары, работы и услуги в счет предоплаты. "Согласно определению Верховного суда РФ, "деньги, полученные продавцом при продаже подарочных карт, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими лицами в будущем", - отметил юрист.

Если срок действия сертификата истек, а товар не был передан и услуга не была оказана, то у компании нет права удерживать уплаченные за сертификат средства. "Это считается неосновательным обогащением. В силу ст. 1102 Гражданского кодекса, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему это имущество", - уточнил эксперт.

Также можно вернуть часть денег, если сертификат был использован не полностью. "Статья 16 закона "О защите прав потребителей" гласит, что подобные ущемляющие права условия договора признаются недействительными. По первому требованию покупателя в течение 10 календарных дней ему должны вернуть как номинал сертификата, так и его оставшуюся неизрасходованную часть", - отметил Машаров.

Он уточнил, что если период действия подарочного сертификата не указан, он автоматически считается активным в течение 3 лет с момента приобретения. Таков же и максимальный срок давности, в течение которого можно подать в суд заявление о возврате аванса. "Оформить возврат в магазине может как покупатель сертификата, так и тот, кому его подарили. Необходимо письменное заявление и банковские реквизиты, можно также попросить возврат наличными", - уточнил эксперт. Если продавец отказывается возвращать деньги или оставляет претензию без ответа, гражданин вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру, а также в суд.