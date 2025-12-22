"Русский стандарт": россияне стали больше тратить на базы отдыха

Жители РФ в декабре 2025 года расходовали на 48% больше, чем в 2024 году, говорится в исследовании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на услуги баз отдыха выросли в декабре 2025 года на 48% в сравнении с тем же периодом годом ранее, говорится в имеющимся у ТАСС исследовании банка "Русский стандарт" (имеет одну из крупнейших в РФ эквайринговую сеть).

Так, по данным "Русского стандарта", средняя сумма покупки услуг баз отдыха среди городов - лидеров по числу таких оплат оказалась 2 012 руб. в Москве, 4 582 руб. в Казани и 5 098 руб. в Нижнем Новгороде.

При этом сумма платежей по оплате гостиниц в декабре выросла всего на 7% относительно того же месяца годом ранее. В число лидеров по количеству таких платежей в декабре 2025 года вошли: Москва (средний чек 12 820 руб.), Санкт-Петербург (средний чек 16 372 руб.) и Казань (средний чек 6 277 руб.).

"Декабрь - сезон активной подготовки к новогодним путешествиям по России, когда многие россияне планируют свой отдых на каникулы, заранее бронируют проживание в праздники в гостиницах и на базах отдыха. Среди самых популярных у туристов категорий трат в этом время традиционно оказываются гостиницы и базы отдыха. А в числе лидеров - города с богатой историей и живописными уголками природы", - прокомментировали для ТАСС эксперты "Русского стандарта" итоги исследования.

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" (занимает седьмое место по величине в России) были изучены все покупки по банковским картам в декабре 2025 и 2024 гг. в категориях: "гостиницы" и "базы отдыха".