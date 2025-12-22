Доля отказов по заявкам на POS-кредиты в ноябре 2025 года выросла на 9,4 п.п.

В среднем по стране показатель достиг 89,5%, сообщили в пресс-службе НБКИ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на POS-кредиты выросла в ноябре 2025 года на 9,4 процентных пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 89,5% (в 2024 году - 80,4%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем доля отказов по заявкам на товарные кредиты увеличилась на 0,5 п.п. (в октябре 2025 года - 89%). При этом в ноябре показатель достиг максимального уровня в 2025 году.

Среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на товарные кредиты наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в ноябре 2025 года были отмечены в Ставропольском (90,7%) и Краснодарском (90,4%) краях, а также в Омской (90,2%), Иркутской (89,9%) и Ростовской (89,9%) областях. В свою очередь, наименьшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в топ-30 регионов были зафиксированы в Приморском крае (85,3%), Санкт-Петербурге (86,6%), Удмуртской Республике (87,1%), Нижегородской области (87,2%) и Москве (87,3%).

Наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов по заявкам на POS-кредиты в ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была отмечена в Белгородской (+12,1 п.п.), Воронежской (+11,4 п.п.) и Нижегородской области (+10,8 п.п.) областях, а также в Удмуртской Республике (+10,8 п.п) и Саратовской области (+10,5 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год вырос на 10,3 п.п. и 8,5 п.п. соответственно.

"Одобрение товарных кредитов остается на очень низком уровне с тенденцией к дальнейшему сокращению. Банки в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.