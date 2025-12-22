Марий Эл, Чувашия и Дагестан стали лидерами по приросту новых компаний и ИП

В целом по стране положительную динамику показал 51 регион

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Марий Эл, Чувашия и Дагестан показали по итогам 11 месяцев 2025 года наибольшую активность в регистрации новых компаний и ИП. Москва оказалась в конце списка вместе с Мордовией, Ненецким АО, Запорожской и Херсонской областями. Столица при этом стала лидером в количественном показателе. Это следует из анализа, проведенного сервисом проверки контрагентов Rusprofile (есть в распоряжении ТАСС).

Компания провела исследование экономической активности регионов в 2025 году на базе показателя регистрации новых юридических лиц. Так, с января по ноябрь включительно в России появились 1 107 883 компании и индивидуальных предпринимателя (из них действующие в настоящий момент - 996 482). За аналогичный период прошлого года цифра регистраций была на 1,04% выше (1 119 472).

"Лидером по приросту компаний и предпринимателей стала Республика Марий Эл. Там за 11 месяцев 2025 года зарегистрировали 4 799 фирм и ИП. Это на 26% больше, чем с января по ноябрь 2024 года. Также в пятерку лидеров попали Чувашская Республика (24%), Дагестан (20%), Волгоградская область (15%) и Республика Алтай (15%)", - говорится в исследовании.

Эксперты сервиса отмечают, что в целом по стране положительную динамику показал 51 регион. В конце списка оказались Москва (16%), Мордовия (17%), Ненецкий автономный округ (29%), Запорожская (36%) и Херсонская области (45%).

Согласно данным аналитиков, Москва, несмотря на отрицательную динамику, стала лидером в количественном показателе. В столице появилось 133 862 новых фирмы и ИП. Также в топ-5 вошли Московская область (79 129), Краснодарский край (57 401), Санкт-Петербург (51 369) и Свердловская область (31 759).

"Отметим, что подавляющее большинство новых регистраций приходится на индивидуальных предпринимателей, их доля в 2025 году составила 84%, в 2024 году - 81%", - указывают эксперты.