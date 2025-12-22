"Сибстекло" планирует перерабатывать все стеклоотходы с Дальнего Востока с 2026 года

Утилизационная мощность предприятия составляет 203 тыс. тонн стеклобоя в год

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Крупнейший производитель и утилизатор стеклотары в азиатской части России - предприятие "Сибирское стекло" (ООО "Сибстекло", актив "РАТМ холдинга") планирует организовать в Хабаровском крае переработку стеклоотходов со всех регионов Дальнего Востока. Впоследствии из этого вторсырья будут изготавливать продукцию на заводе в Новосибирске, сообщил ТАСС генеральный директор "Сибстекла" Антон Мор.

"Активное взаимодействие сейчас идет с правительством Хабаровского края. Я думаю, что мы откроем там площадку, куда будут свозить все вторичное стекло с Дальнего Востока, в том числе с Камчатки и Сахалина, поддержка этой инициативы со стороны государства есть. Там будем накапливать отходы, установим оборудование для обработки стеклобоя, чтобы в Новосибирск поступало уже качественное вторсырье. <…> Рассчитываем, что в следующем году нам удастся реализовать эти намерения", - сказал он.

Утилизационная мощность предприятия составляет 203 тыс. тонн стеклобоя в год. На сегодняшний день это один из крупнейших утилизаторов стекольных отходов в России. Объемы утилизации превышают нормативы, утвержденные правительством РФ в рамках расширенной ответственности производителей. В ходе промышленных экспериментов компания доказала возможность изготавливать стеклоизделия из 80% вторсырья. Предприятие единственное в России в промышленных масштабах выпускает коричневую тару, используя до 65% стеклобоя, бесцветную - до 45%. Также ранее завод представил самую легкую стеклянную бутылку в России емкостью 0,5 литра - ее вес снижен до 220 г. По словам собеседника агентства, облегчение тары с "шагом" минус 10-12 % позволило в этом году нарастить производство еще почти на 100 млн бутылок в год. На строительство печи для производства такого количества тары потребовалось бы вложений в размере порядка 5 млрд рублей.

"Сибстекло" является по сути пилотной площадкой, где отрабатывают алгоритмы обращения со стеклоотходами, считает Мор. В числе результатов - создание упаковки замкнутого цикла. Облегчение тары и применение вторсырья позволяют отрасли стать более экологичной за счет сокращения потребления минеральных и энергетических ресурсов, как следствие, углеродного следа. Это, отметил гендиректор, соответствует целям нацпроекта "Экологическое благополучие" и федеральных программ "Экономика замкнутого цикла", "Производительность труда".

В ближайших планах "Сибстекла" - модернизация, позволяющая улучшить сортировку стеклоотходов. Специальное оборудование разделит их по цветам, что ускорит и упростит подготовку вторичного сырья. С учетом поступлений стеклоотходов с Дальнего Востока завод обеспечит производство коричневой тары со стабильной долей вторсырья не менее 80%. По словам гендиректора, отрасли для такого перехода потребуется около трех лет. Также к концу 2027 года "Сибстекло" намерено разработать бутылки 0,5 литра весом уже 200 г и 0,45 литра весом 210 г. Для обмена опытом и продвижения экологичной продукции - самой легкой бутылки и поддонов из вторичных полимеров - предприятие откроет центр компетенций, сообщил Мор.

О предприятии

"Сибстекло" является одним из крупнейших стекольных заводов России, на предприятии работают более 700 сотрудников. География поставок - регионы от Урала до Дальнего Востока, а также Киргизия, Казахстан и Монголия. По данным компании, в настоящее время "Сибстекло" - единственное предприятие в азиатской части страны, которое изготавливает коричневое и зеленое тарное стекло. Рыночная доля "Сибстекла" в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов составляет 75%.