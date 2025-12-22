Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии вырос на 0,33%

К 07:10 мск показатель находился на отметке 2 746,83 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,33% и находился на уровне 2 752,16 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 746,83 пункта (+0,14%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.